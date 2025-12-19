Operai al lavoro sette giorni su sette | due arresti e multe per 100mila euro
Operai al lavoro senza sosta, in violazione delle leggi e dei diritti umani, portano a due arresti e sanzioni per 100mila euro. Due imprenditori cinesi, titolari di aziende a Prato, sono stati fermati con l’accusa di sfruttamento e intermediazione illecita di lavoratori stranieri privi di permesso. Un episodio che solleva ancora una volta il tema del rispetto delle norme e delle condizioni di lavoro.
Due uomini, rispettivamente di 51 e 50 anni, imprenditori di origini cinesi e titolari di altrettante aziende a Prato, sono stati arrestati nelle scorse ore dopo esser stati accusati di occupazione di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno, intermediazione illecita e sfruttamento del. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
