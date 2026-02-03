L’apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si complica subito con una notizia che scuote il mondo dello sport italiano. Rebecca Passler, atleta coinvolta in un controllo antidoping, è risultata positiva. La Federazione italiana ha annunciato che approfondirà la vicenda, con Luciano Buonfiglio che assicura: “Andremo a fondo, forse una svista”. La questione rischia di portare tensione e polemiche, mentre gli organizzatori cercano di gestire l’incidente senza compromettere l’immagine dei Giochi.

L’inizio delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 per l’Italia è stato macchiato dalla positività ad un controllo antidoping di Rebecca Passler. La biathleta azzurra è risultata positiva al letrozolo, un farmaco utilizzato in ambito medico, in particolare oncologico, ma inserito nella lista delle sostanze vietate perché in grado di alterare l’equilibrio ormonale. Sicuramente una vicenda che ha scosso notevolmente tutto l’ambiente azzurra e la squadra italiana di biathlon. La FISI e il CONI, però, hanno subito mostrato grande vicinanza all’atleta azzurra e hanno subito rimarcato che supporteranno Passler in tutte le sedi opportune e che non mancheranno tutti gli approfondimenti del caso. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Luciano Buonfiglio difende Rebecca Passler: “Andremo a fondo, forse una svista”

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha commentato il caso Passler.

Il Tribunale Nazionale Antidoping ha sospeso in via cautelare Rebecca Passler, la mezzofondista italiana, dopo che è risultata positiva a un test antidoping.

