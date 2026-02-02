Il Tribunale Nazionale Antidoping ha sospeso in via cautelare Rebecca Passler, la mezzofondista italiana, dopo che è risultata positiva a un test antidoping. La decisione arriva pochi giorni dopo che le analisi hanno confermato la presenza di sostanze proibite nel suo organismo. La Passler ora rischia di perdere la possibilità di partecipare alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. La sua squadra è sotto shock, mentre la società sportiva si prepara a difendersi nelle prossime settimane.

Il Tribunale Nazionale Antidoping (in accoglimento dell’istanza proposta dalla Procura Nazionale Antidoping) ha provveduto a sospendere in via cautelare l’atleta Rebecca Passler (Fis) per la violazione degli articoli 2.1 e 2.2. Alla campionessa di biathlon, classe 2001, sarebbero state riscontrate le sostanze Letrozole Metabolite Bis e Methanol. Il controllo è stato disposto da Nado talia. Nonostante la presunta violazione sia legata a gare preolimpiche, si tratta del primo caso che riguarda le Olimpiadi 2026 di Milano-Cortina visto che l’azzurra era tra i 10 convocati ai Giochi. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Olimpiadi 2026, Rebecca Passler positiva al doping

La vicenda scuote il mondo del biathlon italiano.

A pochi giorni dalla cerimonia di apertura, Rebecca Passler, atleta italiana, è risultata positiva al doping.

Rebecca Passler positiva al doping: l'azzurra è il primo caso alle Olimpiadi di Milano Cortina

