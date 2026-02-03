Buonfiglio a Milano-Cortina | Caso Passler? Sembra superficiale

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha commentato il caso Passler. Secondo lui, la questione sembra affrontata in modo troppo superficiale e manca di approfondimenti. Non ha nascosto la sua opinione, invitando a esaminare meglio la vicenda prima di trarre conclusioni.

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha espresso il suo parere sul caso Passler, sottolineando che l’argomento appare “superficiale” e non sufficientemente approfondito. L’evento ha avuto luogo a Milano-Cortina, in occasione di una riunione o di un incontro istituzionale. Conte, intervenendo in merito alle accuse di doping, ha sottolineato l’importanza di un’analisi più dettagliata, ritenendo insufficiente la semplice considerazione dell’accaduto. La sua affermazione si inserisce in un contesto di dibattito pubblico, in cui si cerca di capire se le indagini siano state condotte con la dovuta attenzione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Questa mattina è arrivata la notizia: Rebecca Passler, la biatleta italiana, è stata sospesa per doping.

Milano si infiamma con la prima polemica di doping in vista delle Olimpiadi.

