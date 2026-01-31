Tabellone WTA Cluj-Napoca 2026 | Bronzetti unica italiana ma è remake della finale 2025

Questa mattina si è aperto il tabellone del WTA 250 di Cluj-Napoca, noto anche come Transylvania Open. L’unica italiana in gara è Jasmine Bronzetti, che affronta questa edizione come un remake della finale dello scorso anno. La manifestazione, alla sesta edizione, torna in scena un anno dopo il ritiro di Simona Halep, che aveva provato a rientrare dopo il suo problema doping senza successo.

Sesta edizione per il WTA 250 di Cluj-Napoca, alias Transylvania Open, che va in scena un anno dopo aver visto il ritiro dalle scene mondiali di Simona Halep, che aveva tentato un breve, ma decisamente infruttuoso rientro dopo la vicenda doping nella quale è rimasta coinvolta. Quest'anno sei le giocatrici di casa al via, anche se la stella è la britannica Emma Raducanu. C'è anche Lucia Bronzetti al via: difende la finale dell'anno scorso. Il problema è che affronta colei che quell'ultimo atto l'ha vinto, Anastasia Potapova, che nel frattempo ha cambiato nazionalità sportiva passando, allo stato attuale delle cose, in quota Austria.

