Luca Bizzarri e Francesco Montanari in scena con Il medico dei maiali

Da riminitoday.it 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa sera all’Auditorium Pina Renzi, Luca Bizzarri e Francesco Montanari portano in scena “Il medico dei maiali”. Lo spettacolo, scritto e diretto da Davide Sacco, ha già attirato l’attenzione di molti spettatori. I due attori si alternano tra battute e momenti più intensi, promettendo una serata ricca di emozioni.

Giovedì 5 febbraio, Luca Bizzarri e Francesco Montanari salgono sul palco dell’Auditorium Pina Renzi per lo spettacolo Il medico dei maiali, scritto e diretto da Davide Sacco. Il testo, vincitore del Premio Nuove Sensibilità 2022, è il terzo capitolo della trilogia La ballata degli uomini bestia di Sacco (Caracò Editore), che comprende L’uomo più crudele del mondo e Sesto potere. L’autore racconta la brama di potere degli uomini, con una tensione crescente arricchita da alcuni passaggi ironici che danno vita a una narrazione serrata e coinvolgente. Sul palco, insieme a Luca Bizzarri e Francesco Montanari, ci sono David Sebasti, Mauro Marino, Luigi Cosimelli.🔗 Leggi su Riminitoday.itImmagine generica

