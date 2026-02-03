Luca Bizzarri e Francesco Montanari in scena con Il medico dei maiali

Questa sera all’Auditorium Pina Renzi, Luca Bizzarri e Francesco Montanari portano in scena “Il medico dei maiali”. Lo spettacolo, scritto e diretto da Davide Sacco, ha già attirato l’attenzione di molti spettatori. I due attori si alternano tra battute e momenti più intensi, promettendo una serata ricca di emozioni.

Giovedì 5 febbraio, Luca Bizzarri e Francesco Montanari salgono sul palco dell’Auditorium Pina Renzi per lo spettacolo Il medico dei maiali, scritto e diretto da Davide Sacco. Il testo, vincitore del Premio Nuove Sensibilità 2022, è il terzo capitolo della trilogia La ballata degli uomini bestia di Sacco (Caracò Editore), che comprende L’uomo più crudele del mondo e Sesto potere. L’autore racconta la brama di potere degli uomini, con una tensione crescente arricchita da alcuni passaggi ironici che danno vita a una narrazione serrata e coinvolgente. Sul palco, insieme a Luca Bizzarri e Francesco Montanari, ci sono David Sebasti, Mauro Marino, Luigi Cosimelli.🔗 Leggi su Riminitoday.it

Approfondimenti su Luca Montanari

A Agropoli il 14 gennaio alle 20 si terrà lo spettacolo teatrale “Il medico dei maiali”, con Luca Bizzarri e Francesco Montanari.

Venerdì sera al Teatro Masini di Faenza va in scena “Il medico dei maiali”.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Luca Montanari

Argomenti discussi: Al Teatro Caniglia va in scena Il medico dei maiali con Luca Bizzarri e Francesco Montanari; Luca Bizzarri al Teatro Nuovo per lo spettacolo Il medico dei maiali dal 27 gennaio all'1 febbraio 2026; Giovedì 5 febbraio all’Auditorium Pina Renzi in scena Il medico dei maiali con Luca Bizzarri e Francesco Montanari; Auditorium Pina Renzi Morciano: il 5 febbraio Luca Bizzarri e Francesco Montanari portano in scena Il medico dei maiali.

Luca Bizzarri al Teatro Nuovo per lo spettacolo Il medico dei maialiIl testo, vincitore del Premio Nuove Sensibilità 2022, è il terzo capitolo della trilogia La ballata degli uomini bestia di Davide Sacco (Caracò Editore), che comprende L’uomo più crudele del mondo ... veronasera.it

Morciano, all’Auditorium Pina Renzi arriva Il medico dei maialiL’Auditorium Pina Renzi vedrà in scena lo spettacolo Il medico dei maiali, scritto e diretto da Davide Sacco e con protagonisti Luca Bizzarri e Francesco Montanari. Appuntamento giovedì 5 febbraio, ... chiamamicitta.it

Giovedì 5 febbraio, Luca Bizzarri e Franceso Montanari portano in scena lo spettacolo scritto e diretto da Davide Sacco - facebook.com facebook