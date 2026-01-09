Agropoli Luca Bizzarri e Francesco Montanari in scena con Il medico dei maiali

A Agropoli il 14 gennaio alle 20 si terrà lo spettacolo teatrale “Il medico dei maiali”, con Luca Bizzarri e Francesco Montanari. L’evento si svolge presso la sede prevista e rappresenta un’importante occasione per gli appassionati di teatro di seguire una produzione di rilievo. Un’occasione per assistere a una rappresentazione che unisce talento e professionalità, offrendo un’esperienza culturale di qualità per la comunità locale.

Ad Agropoli appuntamento con lo spettacolo teatrale "Il medico dei maiali", in programma mercoledì 14 gennaio alle ore 20.45 presso il Cineteatro "E. De Filippo". La rappresentazione costituisce il quarto evento in calendario per l'undicesima stagione teatrale 2025-2026 della struttura agropolese. Mercoledì 14 gennaio al Cineteatro "De Filippo" di Agropoli va in scena "Il medico dei maiali", commedia satirica di Davide Sacco con Luca Bizzarri e Francesco Montanari.

