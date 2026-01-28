Luca Bizzarri e Francesco Montanari protagonisti in scena con Il medico dei maiali

Venerdì sera al Teatro Masini di Faenza va in scena “Il medico dei maiali”. Luca Bizzarri e Francesco Montanari salgono sul palco per portare in scena lo spettacolo scritto e diretto da Davide Sacco. Con loro ci sono anche David Sebasti e Mauro Marino. La rappresentazione promette di coinvolgere il pubblico con un mix di interpreti noti e una storia che ha già attirato l’attenzione.

Venerdì 6 febbraio va in scena al Teatro Masini di Faenza "Il medico dei maiali". Lo spettacolo, scritto e diretto da Davide Sacco, è interpretato da Luca Bizzarri, Francesco Montanari, David Sebasti e Mauro Marino. La tramaLa morte improvvisa del re d'Inghilterra mostra tutta la debolezza della monarchia quando la corona finisce nelle mani del principe ereditario, un ragazzo sciocco e sprovveduto. Tra il potere e il nuovo re, un medico veterinario pronto a cogliere un'occasione che forse, poi, non si rivelerà tale. Il re d'Inghilterra muore all'improvviso durante l'inaugurazione di un albergo in Scozia.

