Otto residenze d’artista nel segno della luce Monte Castello di Vibio diventa laboratorio creativo

Otto residenze d’artista dedicate alla luce trasformeranno Monte Castello di Vibio in un laboratorio creativo internazionale. Un progetto multidisciplinare che offre spazi di confronto e sperimentazione, valorizzando il patrimonio culturale del territorio e promuovendo l’interazione tra artisti di diverse provenienze. Un’occasione per stimolare la riflessione e la creatività, contribuendo allo sviluppo culturale e artistico della comunità locale.

Otto residenze d’artista multidisciplinari dedicate alla luce per trasformare Monte Castello di Vibio in laboratorio creativo internazionale. Ecco il progetto “ Mcdv Art Academy – Terra di Luce ” finanziato dal Ministero della Cultura attraverso il Pnrr e ideato dal Comune per valorizzare l’identità profonda del borgo. "Le residenze artistiche sono una straordinaria opportunità di crescita culturale, sociale ed economica – commenta la sindaca Agnese Cerquaglia –. Da anni artisti provenienti da ogni parte del mondo, scelgono il nostro borgo per vivere un’esperienza immersiva nell’arte: la qualità della luce, i panorami a 360 gradi, la quiete e l’atmosfera rendono il borgo una fonte di ispirazione". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Otto residenze d’artista nel segno della luce. Monte Castello di Vibio diventa laboratorio creativo L’arte diventa cura. Gli anziani della Rsa protagonisti attivi del laboratorio creativoAll’interno della Rsa Sabbadini, l’arte si trasforma in uno strumento di cura e coinvolgimento. Il Castello Alfonsino si trasforma in un laboratorio creativo per famiglieIl Castello Alfonsino di Brindisi si apre alle famiglie con un laboratorio creativo intitolato “Generazione a confronto - Realizza il tuo stemma!” in programma domenica 25 gennaio alle ore 11:00. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Argomenti discussi: Otto cicli di residenze d'artista multidisciplinari ed internazionali trasformano il borgo; Otto residenze d’artista nel segno della luce. Monte Castello di Vibio diventa laboratorio creativo; Otto cicli di residenze d'artista multidisciplinari ed internazionali trasformano il borgo; Otto per Mille Luterano – bando microprogetti 2026. Otto residenze d’artista nel segno della luce. Monte Castello di Vibio diventa laboratorio creativoOtto residenze d’artista multidisciplinari dedicate alla luce per trasformare Monte Castello di Vibio in laboratorio creativo internazionale. Ecco il progetto Mcdv Art Academy – Terra di Luce ... msn.com Residenze d’artista . Altri 7 progetti in ToscanaLa Regione Toscana finanzia integralmente la graduatoria delle Residenze d’artista, ampliando il programma con sette nuovi progetti grazie a un ulteriore stanziamento dal PR FSE+. Le risorse totali ... lanazione.it Il tempo sta per scadere! La mostra "Nuove Residenze" alla Rocca Sanvitale sarà aperta ancora per un mese, fino al 28 febbraio. Se non hai ancora avuto il tempo di visitarla è l'occasione giusta per vedere le opere degli studenti dell'Accademia di Brera e l - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.