L’addio del paese a Loris Piva | Artista capace di portare luce

Ieri pomeriggio, l’abbazia di Pomposa si è riempita di amici e conoscenti per l’ultimo saluto a Loris Piva. Il paesino piange un artista che ha saputo portare luce con la sua arte, tra musica, poesia e sculture. La cerimonia ha visto molte persone radunate, tutte volenterose di ricordare un uomo che ha lasciato un segno forte nel cuore di chi lo ha conosciuto.

Tantissimi amici gremivano, ieri pomeriggio, l'abbazia di Pomposa per salutare tenore, poeta, scultore e pittore Loris Piva scomparso qualche giorno fa all'età di 91 anni. Da un lato dell'altare una sua foto, in mezzo la bara e dall'altro lato uno spartito con le note di sole mio ed una rosa rossa sopra, per ricordare l'ultima volta che Loris si era esibito con Gruppo Mandolinistico Codigorese, quando questo aveva chiuso per sempre la propria storia musicale. Nell'omelia don Stefano ha ricordato i tratti di Loris scegliendo di tracciarne l'umanità, la disponibilità la bellezza di portare un sorriso a chiunque con una delle tante barzellette che raccontava sempre capaci di suscitare grande ilarità in chi le ascoltava.

