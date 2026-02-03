Lorient-Paris FC Coppa di Francia 04-02-2026 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici convocati

Questa sera si gioca l’ottavo di finale di Coppa di Francia tra Lorient e Paris FC. Il match si tiene allo stadio di Lorient alle 20:30. I padroni di casa, guidati da Pantaloni, cercano di superare il turno contro un Paris FC che arriva deciso a fare risultato. Entrambe le squadre sono concentrate e pronte a dare il massimo sul campo.

Interessante incrocio in questo ottavo di finale di Ligue1 con il Lorient di Pantaloni impegnato in casa contro il Paris FC. I merlus vengono dal successo arrivato nel finale contro il Nantes e in classifica sono al sicuro con un congruo vantaggio verso la zona retrocessione. Un bottino raccolto in gran parte proprio in casa, dove ad oggi solo il Lilla è riuscito a.

