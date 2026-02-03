Lione-Laval Coppa di Francia 04-02-2026 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici convocati

Questa sera il Lione di Fonseca affronta il Laval negli ottavi di finale di Coppa di Francia. Dopo la vittoria sul Lille, la squadra francese punta a proseguire il cammino in questa competizione. I giocatori si preparano a scendere in campo alle 20:30, con l’obiettivo di superare l’avversario e passare ai quarti. La sfida promette intensità e spettacolo, con entrambe le formazioni decise a lasciare il segno.

Il momento del Lione di Fonseca prosegue e dopo la vittoria sul Lille è in programma la sfida contro il Laval valevole per gli ottavi di finale di coppa di Francia. I Gones sono apparsi stanchi contro i dogues e hanno sofferto la squadra di Genesio per lunghi tratti, ma alla fine il gol di Nartey ha fatto la differenza e sono arrivati altri 3 punti per una. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Il Lione di Fonseca si prepara a scendere in campo contro il Laval negli ottavi di finale di coppa di Francia.

