Questa sera il Lorient di Pantaloni affronta in casa il Paris FC negli ottavi di finale di Coppa di Francia. L’incontro si gioca alle 20:30 e promette di essere uno sfida aperta, con le due squadre pronte a darsi battaglia per avanzare nel torneo. I tifosi puntano gli occhi sul campo, aspettandosi una partita combattuta e ricca di emozioni.

Interessante incrocio in questo ottavo di finale di Ligue1 con il Lorient di Pantaloni impegnato in casa contro il Paris FC. I merlus vengono dal successo arrivato nel finale contro il Nantes e in classifica sono al sicuro con un congruo vantaggio verso la zona retrocessione. Un bottino raccolto in gran parte proprio in casa, dove ad oggi solo il Lilla è riuscito a. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Lorient-Paris FC (Coppa di Francia, 04-02-2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici

Approfondimenti su Lorient Paris FC

Questa sera il Tolosa di Martinez affronta l’Amiens SC nella partita di Coppa di Francia.

L’AS Gosier, proveniente dalla massima serie di Guadalupa, si prepara ad affrontare il Lorient nel secondo turno della Coppa di Francia, una competizione che unisce squadre di diverse regioni francesi e oltre.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Lorient Paris FC

Argomenti discussi: Pronostico Lorient - Paris FC - Quote & Statistiche - 4 febbraio 2026, Coppa di Francia, Francia; Pronostici Coupe de France 2025-2026 | Quote | Coppa Francia; Lione-Stade Laval: probabili formazioni, orario e dove vederla in tv e streaming; Porto, arriva Seko Fofana per rinforzare il centrocampo: operazione in prestito.

Lorient-Paris FC streaming gratis: la coppa di Francia in diretta tv liveLo streaming gratis della gara di campionato Lorient-Paris FC: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet ... msn.com

Lorient - Paris FC Cronaca, formazioni e statisticheAccedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e ... tuttosport.com

OGGI GIOCA L’OM! 20ª giornata di Ligue 1 McDonald's Paris FC 17:00 Stade Jean-Bouin Sky Sport e Ligue 1+ Riscattatevi. Non possiamo buttare via la stagione: c’è ancora tanto da fare. CHI SIAMO NOI L'OM!!! - facebook.com facebook