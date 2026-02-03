Lordano con lo spray panchine e piazza | baby vandali identificati

I ragazzini sono stati sorpresi a imbrattare con spray nero le panchine e la pavimentazione della nuova piazza di Trebaseleghe. I baby vandali hanno agito ieri sera, lasciando tracce di vernice sulla zona pubblica. La polizia li ha identificati subito dopo l’episodio.

Ieri sera 2 febbraio alcuni ragazzini sono stati sorpresi a compiere un atto vandalico nella nuova piazza di Trebaseleghe, imbrattando con vernice spray nera alcune panchine e parte della pavimentazione in trachite. I giovani si sono posizionati in piazza con l’intento di colorare una bicicletta.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Approfondimenti su Trebaseleghe Piazza I vandali ora se la prendono con le panchine: ad Arco spaccate quelle verso il castello Recentemente, alcune panchine lungo il sentiero verso il Castello di Arco sono state danneggiate e distrutte da atti di vandalismo. Vandali devastano tavoli e panchine. Danni ingenti per la società sportiva Recentemente, il gazebo presso il campo sportivo di Voghenza, gestito dalla società calcistica Voghiera, è stato oggetto di un atto vandalico che ha danneggiato tavoli e panchine.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.