Vandali devastano tavoli e panchine. Danni ingenti per la società sportiva.

Recentemente, il gazebo presso il campo sportivo di Voghenza, gestito dalla società calcistica Voghiera, è stato oggetto di un atto vandalico che ha danneggiato tavoli e panchine. L’episodio ha causato ingenti danni alla struttura, compromettendo le attività sportive e richiedendo interventi di riparazione. La società condanna fermamente tali comportamenti e si impegna a collaborare con le autorità per individuare i responsabili.

Ennesimo atto vandalico avvenuto nel gazebo situato al campo sportivo di Voghenza, gestito dalla società calcistica Voghiera. Nessun furto, ma danni ingenti e diffusi che mettono in ginocchio i volontari della comunità. Nella notte tra mercoledì e giovedì, a Voghenza, l’area adibita per sagre ed eventi è stata presa di mira dal vandalismo. All’interno della struttura, dove vengono custoditi tavoli, panche, frigoriferi e altri materiali necessari per le manifestazioni, tutto è stato spostato e danneggiato. I teloni in plastica del gazebo sono stati strappati, e i set di tavoli danneggiati hanno un costo che varia dai 400 a 500 euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

