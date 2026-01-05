I vandali ora se la prendono con le panchine | ad Arco spaccate quelle verso il castello

Recentemente, alcune panchine lungo il sentiero verso il Castello di Arco sono state danneggiate e distrutte da atti di vandalismo. Un comportamento che ha suscitato preoccupazione tra cittadini e amministrazione, che si stanno impegnando per garantire la sicurezza e il rispetto delle aree pubbliche. È importante promuovere un atteggiamento responsabile e rispettoso del patrimonio comune, affinché il territorio possa essere vissuto in modo sereno e civile.

