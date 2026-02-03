Questa sera al Teatro Alighieri di Ravenna si apre la stagione musicale “Ravenna Musica” con grande stile. L’Orchestra da Camera di Mantova, una delle migliori in Italia, sale sul palco per un concerto che promette di essere di alta qualità. Già nota al pubblico locale, la formazione si presenta con i suoi talenti, sotto la direzione di Gringolts e Power, pronti a portare il pubblico in un viaggio tra note e emozioni.

Si preannuncia all’insegna della qualità e del talento l’inaugurazione di “Ravenna Musica”. L’Associazione Mariani affida l’apertura della sua stagione più importante, prevista oggi alle 21 al Teatro Alighieri, ad una delle migliori formazioni italiane, l’ Orchestra da Camera di Mantova, già ospite della stagione in diverse occasioni. Affiancherà due straordinari solisti, il violino Ilya Gringolts e la viola Lawrence Power, nell’esecuzione della Sinfonia Concertante per violino e orchestra K 364 di Mozart, opera composta a Salisburgo nel 1779 e considerata il massimo risultato raggiunto da Mozart nella composizione con più strumenti solisti e orchestra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’Orchestra da Camera di Mantova con Gringolts e Power a Ravenna

Approfondimenti su Ravenna Musica

Questa sera al Teatro Alighieri di Ravenna si apre ufficialmente la stagione di “Ravenna Musica”.

Il Concerto di Capodanno all’Auditorium del Parco di L’Aquila torna per la 14ª edizione, offrendo un programma di musica classica con opere di Rossini, Tchaikovsky e Strauss.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Ravenna Musica

Argomenti discussi: Orchestra da Camera l'Appassionata. Stagione musicale 2026; Concerto Piazzolla Loves Gershwin; MIA – L’Ateneo per l’Ateneo – Orchestra da Camera del Collegium Musicum Almae Matris; Ravenna Musica: sul palco l’Orchestra da Camera di Mantova, Ilya Gringolts e Lawrence Power.

L’orchestra da camera di Mantova con Gringolts e Power a RavennaSi preannuncia all’insegna della qualità e del talento l’inaugurazione di Ravenna Musica. L’Associazione Mariani affida l’apertura della sua stagione ... msn.com

Tempo d’Orchestra: lunedì 2 febbraio l’Orchestra da Camera di Mantova con Ilya Gringolts e Lawrence Power al Teatro BibienaMANTOVA, 30 gen. - Lunedì 2 febbraio (ore 20.30) per Tempo d'Orchestra, l'Orchestra da Camera di Mantova torna al Teatro Bibiena di Mantova per una serata che abbina Mozart a Mendelssohn. altramantova.it

Martedì 3 febbraio Orchestra da Camera di Mantova con il violino Ilya Gringolts e la viola Lawrence Power - facebook.com facebook

Torna All the Saints: l’Orchestra da Camera di Perugia celebra in musica i patroni della città x.com