L’opposizione | Unità di crisi sulla sanità

La minoranza chiede alla Regione di creare subito un’unità di crisi dedicata alla sanità. In una nota ufficiale, gli oppositori insistono affinché si acceleri l’aggiornamento del Piano socio-sanitario e si adottino tutti i documenti necessari per migliorare la gestione del settore. La richiesta arriva in un momento di tensione, con l’obiettivo di affrontare le criticità più urgenti.

"La Regione istituisca un’unità di crisi sulla sanità e si affretti ad aggiornare il Piano socio-sanitario con i relativi atti aziendali". È la richiesta avanzata dai gruppi di opposizione dell’assemblea legislativa (Pd, Movimento Cinque Stelle, Avs e Progetto Marche Vive) nella conferenza stampa di ieri mattina, convocata per presentare una mozione che i consiglieri regionali vorrebbero discutere già oggi in Consiglio. Tra le richieste avanzate, c’è anche la convocazione di un Consiglio regionale straordinario dedicato al tema della sanità. Al centro delle critiche dei consiglieri di opposizione, le liste d’attesa e le difficoltà riscontrate nei pronto soccorso, con il rischio "che sempre più persone siano costrette a fare ricorso alla sanità privata".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

