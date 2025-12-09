Sanità nasce la nuova unità operativa di Cardiologia e riabilitazione cardiologica

Ferraratoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una presa in carico sempre più puntuale e completa per i pazienti cardiologici, sia nella fase acuta sia in quella cronica e un dialogo costante tra le strutture dell’ospedale del Delta e quelle del territorio. Questo l’obiettivo della nuova unità operativa di Cardiologia e riabilitazione. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Immagine generica