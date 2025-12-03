Paola l’opposizione tenta di fare squadra in consiglio | appello di Di Natale all’unità
Il futuro del centrosinistra paolano è ancora da scrivere e da definire. Senza un vero leader e senza timone sembra ancora una nave che sbanda con le prime onde alte. Fino ad oggi ognuno sembra andare per la sua strada. Da anni le coalizioni che amministrano il Comune o che si collocano sui banchi di opposizione sono diversificate e poco omogenee. Un significativo cambio di passo si è difatti registrato. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Scopri altri approfondimenti
PAOLA, OPPOSIZIONE IN ALLERTA SULLA CESSIONE DELL’AREA PIT: CONVOCATA UNA CONFERENZA PUBBLICA I consiglieri di minoranza chiedono trasparenza sulla sinergia tra Comune e privato rispetto ai lavori sul lungomare e invitano i cittadini a - facebook.com Vai su Facebook
Panebianco suggerisce un governo delle grandi intese: un'alleanza tra componenti della maggioranza e dell'opposizione favorevoli all'interventismo militare europeo in Ucraina: «Anche la paura dei più, in teoria, può essere sconfitta. Ma occorrerebbe una co Vai su X
Paola, l’opposizione tenta di fare squadra in consiglio: appello di Di Natale all’unità - Senza un vero leader e senza timone sembra ancora una nave che sbanda con le prime ... Riporta msn.com