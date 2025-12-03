Il futuro del centrosinistra paolano è ancora da scrivere e da definire. Senza un vero leader e senza timone sembra ancora una nave che sbanda con le prime onde alte. Fino ad oggi ognuno sembra andare per la sua strada. Da anni le coalizioni che amministrano il Comune o che si collocano sui banchi di opposizione sono diversificate e poco omogenee. Un significativo cambio di passo si è difatti registrato. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Paola, l’opposizione tenta di fare squadra in consiglio: appello di Di Natale all’unità