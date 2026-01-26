Pensioni | Braga ' mozione Pd con M5S e Avs governo ha tradito elettori'

Il governo ha adottato misure sulle pensioni che hanno suscitato numerose critiche, accusato di aver tradito le aspettative degli elettori. La mozione presentata dal Pd, con il sostegno di M5S e Avs, evidenzia le preoccupazioni circa le scelte adottate e il loro impatto sui cittadini. È importante analizzare con chiarezza le decisioni prese e le loro conseguenze per comprendere meglio il contesto politico e sociale attuale.

Roma, 26 gen. (Adnkronos) - "Quello che ha fatto il governo sulle pensioni è il più alto tradimento consumato a scapito degli elettori. Avevano promesso l'abolizione della Fornero e invece fanno crescere di anno in anno l'età per la pensione". Così in una nota Chiara Braga, Capogruppo Pd alla Camera dei Deputati "E al tempo stesso hanno eliminato tutte le altre possibilità che garantivano un minimo di flessibilità per alcune lavoratrici e lavoratori. Nel frattempo non è stato preso alcun provvedimento per la crescita né per migliorare le condizioni del lavoro, non vogliono il salario minimo e non hanno innalzato le pensioni minime come avevano promesso. 🔗 Leggi su Iltempo.it

