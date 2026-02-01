Dopo settimane di rumors, la trattativa tra Lookman e l’Inter si conclude con un colpo di scena. L’esterno vola direttamente all’Atletico Madrid, lasciando da parte le speranze nerazzurre. La notizia è ufficiale e mette fine a un lungo tira e molla di mercato.

Inter News 24 Mercato Inter, dopo un mese di voci e indiscrezioni finisce la telenovela Lookman: l’esterno firma con l’Atletico Madrid. Quello che doveva essere il grande colpo estivo di Cristian Chivu sta per trasformarsi nel nuovo rinforzo di Diego Simeone. Ademola Lookman, dopo mesi vissuti da separato in casa a Bergamo, è ormai a un passo dal vestire la maglia dell’ Atletico Madrid. La trattativa con l’Atalanta, che si era interrotta bruscamente in estate impedendo al calciatore di trasferirsi all’ Inter, ha subito un’accelerazione definitiva nelle ultime ore, portando le parti alla firma imminente. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mercato Inter, finisce qui la telenovela Lookman: l’ex obiettivo nerazzurro vola all’Atletico Madrid

Lookman è nel mezzo di una trattativa complicata.

