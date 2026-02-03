Lookman sorprende tutti e sembra puntare i riflettori sull’Atalanta. In un’intervista, l’attaccante inglese ha detto che per lui giocare con l’Atletico Madrid è come una “benedizione”. Parole che fanno discutere, soprattutto perché sembra alludere a qualche tensione o incomprensione con la sua attuale squadra, l’Atalanta. Intanto, il giocatore si gode questa nuova avventura in Spagna, lasciando intendere che il suo futuro potrebbe essere lontano da Bergamo.

2026-02-03 13:37:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l'ultima notizia del Corriere dello Sport: "È davvero speciale essere qui, è un club incredibile. È una benedizione essere qui. Sono molto felice". Così Ademola Lookman nella sua prima intervista da nuovo giocatore dell'Atletico Madrid. Attraverso i social del club madrileno, l'ex attaccante dell' Atalanta ha spiegato: " Ho giocato in altri campionati importanti, ma ora mi unisco a un campionato di altissimo livello. Un nuovo paese e anche una nuova lingua. Quindi mi aspettano molte sfide. Sono molto emozionato e impaziente di iniziare".

Corriere dello Sport – Lookman, stoccata all'Atalanta? Ecco perché ha detto che l'Atletico Madrid è una "benedizione"

Il Corriere dello Sport ha riportato oggi i dettagli dell’operazione tra il club e l’Atletico Madrid, con il comunicato ufficiale intitolato “Freccia tricolore”.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

