Il depuratore del Garda Orientamento su Lonato | Scelta non definitiva

Il depuratore a Lonato? Non è ancora la scelta definitiva. A evidenziarlo, il sindaco di Montichiari Marco Togni, dopo l'udienza al Tar di Brescia giovedì, dedicata a tutti i ricorsi contro il progetto del doppio impianto a Gavardo e Montichiari con scarico nel Chiese. Progetto che sarebbe stato superato dalla realtà, perché il nuovo commissario, il prefetto Andrea Polichetti, ha indicato la necessità di trovare una sede diversa, individuata a Lonato, per rispettare le indicazioni europee sull'uso di rinnovabili. Quanto allo scarico nel Chiese, nell'ultima cabina di regia al Ministero, il 26 novembre, si è parlato della possibilità di un reimpiego nella Feralpi, per ridurre al minimo lo scarico di reflui nel fiume, oltre che dell'impiego al 100% per irrigare in estate.

