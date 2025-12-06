Il depuratore del Garda Orientamento su Lonato | Scelta non definitiva
Il depuratore a Lonato? Non è ancora la scelta definitiva. A evidenziarlo, il sindaco di Montichiari Marco Togni, dopo l’udienza al Tar di Brescia giovedì, dedicata a tutti i ricorsi contro il progetto del doppio impianto a Gavardo e Montichiari con scarico nel Chiese. Progetto che sarebbe stato superato dalla realtà, perché il nuovo commissario, il prefetto Andrea Polichetti, ha indicato la necessità di trovare una sede diversa, individuata a Lonato, per rispettare le indicazioni europee sull’uso di rinnovabili. Quanto allo scarico nel Chiese, nell’ultima cabina di regia al Ministero, il 26 novembre, si è parlato della possibilità di un reimpiego nella Feralpi, per ridurre al minimo lo scarico di reflui nel fiume, oltre che dell’impiego al 100% per irrigare in estate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Scopri altri approfondimenti
MEGA DEPURATORE DEL GARDA UDIENZA TAR Riportiamo le parole del Sindaco di Montichiari, per ora l'unico a rilasciare dichiarazioni in merito, da cui emergerebbero alcune certezze "Gavardo e Montichiari non si faranno più" e alcune palesi contraddiz - facebook.com Vai su Facebook
Depuratore del Garda a Lonato. Il prefetto: «Tutti i motivi della scelta» - Anche questa soluzione, decisa nei giorni scorsi dalla cabina di regia istituita presso il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, non è ... Da brescia.corriere.it
Depuratore del Garda, asse bipartisan per Lonato: opzione Gavardo verso un vicolo cieco - A difendere la potenziale localizzazione degli impianti a Gavardo e Montichiari è rimasto il Terzo Polo mentre per Fratelli ... Segnala brescia.corriere.it
Depuratore del Garda, via libera alla soluzione Lonato - Svolta dalla Cabina di regia, che ha certificato che la realizzazione di un unico impianto a Lonato è più vantaggioso del contestato doppio impianto a Gavardo e Montichiari Via libera alla soluzione ... Si legge su ilgiorno.it
Nuovo depuratore Garda: aggiornamenti da Acque Bresciane e finanziamenti necessari - Aggiornamenti sul depuratore del Garda: Acque Bresciane presenta il progetto e i finanziamenti necessari per completarlo. Secondo gardanotizie.it
Depuratore dei reflui a Lonato: "Risparmi su progetto e gestione" - Un risparmio di 16 milioni di euro sul totale del progetto e di 3 milioni all’anno per la gestione. ilgiorno.it scrive