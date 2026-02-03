L’offella di Melegnano Elisa Sommariva fa il bis dopo il successo del 2025 | È un lavoro di squadra
Ieri pomeriggio a Melegnano si è svolta la terza edizione del concorso “L’offella di Melegnano”. La sfida ha visto protagonisti pasticcieri e panettieri, pronti a mettere in mostra le loro capacità nel preparare il dolce simbolo della città. Elisa Sommariva ha conquistato il pubblico, riuscendo a ripetersi dopo il successo del 2025. La gara, tra gusto e creatività, si è conclusa con un lavoro di squadra e tanta passione.
Una sfida tra pasticcieri e panettieri, all’insegna del gusto e dell’originalità. Nel pomeriggio di ieri la palazzina Trombini ha fatto da sfondo alla terza edizione del concorso “L’offella di Melegnano“, per decretare quale sia l’artigiano, o l’artigiana, più abile nel preparare uno dei dolci più ghiotti e golosi della tradizione melegnanese. Ad aggiudicarsi il podio, su un totale di sei concorrenti, è stata la giovane Elisa Sommariva, titolare della pasticceria “Ellys“ e già vincitrice dell’edizione 2025 del contest. Le sue offelle sono state le più apprezzate dalla giuria, composta da pasticcieri e chef, oltre che dal sindaco di Melegnano, Vito Bellomo, e da un giudice popolare estratto a sorte tra il pubblico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Approfondimenti su Melegnano Offella
Ultime notizie su Melegnano Offella
Offelle in gara a Melegnano: entro lunedì l’iscrizionePer rendere omaggio a una specialità gastronomica squisitamente locale, torna per il secondo anno consecutivo il concorso L’offella di Melegnano, una sfida tra i panettieri-pasticcieri della città, ... ilgiorno.it
Pasticcieri in gara per la migliore offella. Vince Elisa Sommariva: Che emozione!Melegnano, Burro francese il segreto per i dolci tipici che si preparano a San Biagio ... msn.com
