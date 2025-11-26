‘La bellezza delle parole’ scommessa vinta La rassegna fa il bis dopo il successo di ‘Agorà’ | appuntamento al 2026
Si è appena conclusa la tre giorni della rassegna letteraria ‘La Bellezza delle parole’, organizzata dal Comune di Cesena e da Babel Agency in collaborazione con le librerie cittadine. Un’edizione che, nonostante il maltempo di sabato, nella quasi totalità degli incontri in programma ha. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
