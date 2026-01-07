L'assessore Granelli assolto per la morte delle due cicliste a Milano | Piste ciclabili corrette

L'ex assessore alla Mobilità Marco Granelli è stato assolto dall'accusa di omicidio stradale in relazione alla morte delle due cicliste Veronica D'Incà e Cristina Scozia a Milano nel 2023. La sentenza conferma la correttezza delle scelte riguardanti le piste ciclabili, sostenendo la legittimità delle decisioni prese nel settore Mobilità. La vicenda si conclude con questa pronuncia, chiudendo un capitolo importante sulla sicurezza e l'urbanistica della città.

L'allora assessore alla Mobilità Marco Granelli è stato assolto dall'accusa di omicidio stradale per la morte delle due cicliste Veronica D'Incà e Cristina Scozia nel 2023. Le motivazioni della sentenza. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

