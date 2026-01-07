L'assessore Granelli assolto per la morte delle due cicliste a Milano | Piste ciclabili corrette

L'ex assessore alla Mobilità Marco Granelli è stato assolto dall'accusa di omicidio stradale in relazione alla morte delle due cicliste Veronica D'Incà e Cristina Scozia a Milano nel 2023. La sentenza conferma la correttezza delle scelte riguardanti le piste ciclabili, sostenendo la legittimità delle decisioni prese nel settore Mobilità. La vicenda si conclude con questa pronuncia, chiudendo un capitolo importante sulla sicurezza e l'urbanistica della città.

Milano, l'assessore Granelli assolto per la morte delle due cicliste investite - L'assessore Marco Granelli era accusato per presunte irregolarità delle piste ciclabili dove avvennero gli incidenti fatali di Veronica D'Incà e ... affaritaliani.it

Assessore Milano assolto per 2 morti sulle ciclabili, 'piste regolari' - Non ha violato 'regole cautelari relative all'attività organizzativa o decisionale' e 'poteva legittimamente confidare ... notizie.tiscali.it

Milano. Assolto l'assessore Granelli per le morti sulle ciclabili, ora serve più coraggio per rendere sicure le strade Le due donne morte per gli incidenti continueranno a mancare alle loro famiglie e amici. Lo ha ricordato l’assessore Marco Granelli per la sua as - facebook.com facebook

