Tempo Scooter cosa pensano i romani delle piste ciclabili | il caso viale Pretoriano

Nel cuore di Roma, il dibattito sulle piste ciclabili è acceso. Oggi il nostro Dejan Cetnikovic ha intervistato i cittadini nei pressi di viale Pretoriano, esplorando le opinioni dei romani su come queste infrastrutture influenzino il traffico e la mobilità urbana.

Oggi il nostro Dejan Cetnikovic col Tempo Scooter è andato nei dintorni di viale Pretoriano a chiedere ai romani se le piste ciclabili creino traffico o risolvano qualche problema della mobilità. Ecco cosa ci hanno risposto. . Iltempo.it LA MACCHINA DEL TEMPO…ELETTRICA OVVIAMENTE “Il Comune di Catania continua a offrire incentivi per l’acquisto di bici elettriche e scooter elettrici. Il contributo è di 250 euro per le bici a pedalata assistita e 500 euro per chi rottama un vecchio ciclomo - facebook.com facebook © Iltempo.it - Tempo Scooter, cosa pensano i romani delle piste ciclabili: il caso viale Pretoriano

COSA STA SUCCEDENDO?!? #moto #viralvideo #youtubeshorts #shorts

Video COSA STA SUCCEDENDO?!? #moto #viralvideo #youtubeshorts #shorts Video COSA STA SUCCEDENDO?!? #moto #viralvideo #youtubeshorts #shorts