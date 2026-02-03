La Coppa del Mondo di sci alpino torna sulla Stelvio: la Fondazione Bormio lavora per riportare le gare di alto livello sulla storica pista. Dopo qualche anno di pausa, gli organizzatori puntano a rilanciare l’evento e attirare di nuovo atleti e appassionati. La volontà è quella di valorizzare le competenze locali e rilanciare il turismo in zona.

Il nuovo corso di Fondazione Bormio prosegue all’insegna della valorizzazione delle competenze e del ritorno in grande stile sulla Stelvio della Coppa del Mondo di Sci alpino. "Se devo tracciare un primo bilancio – dice il presidente Dario Da Zanche – finora le cose sono andate molto bene. Ho puntato subito e punterò anche in futuro sulla valorizzazione delle competenze di ogni componente. Voglio in sintesi dare spazio alle qualità e alle abilità di ognuno perché si raggiungano ottimi risultati". Nel Cda anche altri big. "La squadra è di primo livello, si lavora, si discute e si decide per il meglio all’insegna del rispetto reciproco e della coesione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lo sci alpino sulla Stelvio: "Coppa del mondo in vista"

La Coppa del Mondo di sci alpino 2025 torna a Val Gardena con tre emozionanti gare sulla Saslong: due discese e un superG.

La Coppa del Mondo di sci alpino a Wengen nel 2026 si svolgerà sulla storica pista Lauberhorn, con tre gare in programma.

Nel 2026, la luce delle Olimpiadi si accende anche su Bormio! La pista Stelvio, icona assoluta dello sci alpino, ospiterà le gare maschili più spettacolari: discesa libera, Super-G, gigante, slalom e combinata.