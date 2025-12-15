Coppa del Mondo sci alpino Val Gardena 2025 | orari tv streaming In programma 2 discesa e 1 superG sulla Saslong
La Coppa del Mondo di sci alpino 2025 torna a Val Gardena con tre emozionanti gare sulla Saslong: due discese e un superG. L'evento, che apre la lunga serie di appuntamenti in Italia, offre agli appassionati orari, modalità di visione in TV e streaming per seguire da vicino le imprese degli atleti sulla neve.
La Coppa del Mondo maschile di sci alpino comincia da questo fine settimana la lunghissima trasferta in Italia. Si parte con un appuntamento storico del Circo Bianco come la Val Gardena. Tutto pronto sulla mitica Saslong, che per quest’anno addirittura si triplica, visto che in programma ci sono due discese libere ed un superG. Infatti è proprio la Val Gardena ad aver recuperato la discesa cancellata qualche settimana fa a Beaver Creek. Dunque una tre giorni veramente durissima per gli atleti, che dovranno affrontare alcuni dei passaggi più storici dell’intera Coppa del Mondo, come per esempio le sempre ostiche Gobbe del Cammello. Oasport.it
Alex Vinatzer sfiora l'impresa e spaventa Odermatt | Coppa del Mondo di Sci Alpino 2025/26
Coppa del Mondo sci alpino Val Gardena 2025: orari, tv, streaming. In programma 2 discesa e 1 superG sulla Saslong - La Coppa del Mondo maschile di sci alpino comincia da questo fine settimana la lunghissima trasferta in Italia. oasport.it
Classifica Coppa del Mondo sci alpino maschile 2025-2026: Vinatzer irrompe in top5, Odermatt leader - Al termine dello slalom maschile di Val d'Isere lo svizzero Marco Odermatt resta in testa alla classifica generale della Coppa del Mondo 2025- oasport.it
Grande spettacolo a Namur nella quarta prova di Coppa del Mondo di ciclocross. - facebook.com facebook