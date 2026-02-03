LIVE Olimpia Milano-Baskonia 32-29 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | primo quarto dominato dagli attacchi

Dopo un avvio di partita equilibrato, l’Olimpia Milano si è fatta sorprendere dal Baskonia nel primo quarto. La squadra spagnola ha trovato subito ritmo, con canestri di Radzevicius e Kurucs, ma Milano ha risposto con energia, grazie anche a buone triple di Shields e LeDay. La partita si è accesa con continui scambi di canestri, rendendo il primo quarto molto vivo e spettacolare. Ora il punteggio dice 32-29 in favore di Milano, che dovrà cercare di mantenere alta l’intensità per non perdere terreno.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 32-29 Canestro di Forrest che chiude un primo quarto con gli attacchi a dominare 32-27 Bellissimo canestro di Booker su assist di Mannion 30-27 Risponde Kurucs 30-24 TRIPLA DI BROOKSSSSS 27-24 Risponde il Baskonia con la tripla di Howard 27-21 Bellissimo canestro di Flaccadori! 25-21 Tecnico a Galbiati e libero per Brooks 24-21 Due punti facili per Kurucs 24-19 Stroppata di Booker!!! 24-19 Si sblocca anche Armoni Brooks 22-19 BOOKERRRRR DA TREEEEEEEE 19-19 Tripla di Luwawu-Cabarrot dimenticato dalla difesa milanese 19-16 Schiacciata di Booker! 17-16 TRIPLA DI SHIELDSSSSSSSSSSS 14-16 Canestro di Luwawu-Cabarrot 14-14 Schiacciata di Booker e pareggio! 12-14 Grande assist di Shields per Ellis! 10-14 Diop a segno e riallunga la squadra ospite 10-12 Reagisce Milano con Shields 7-12 Ancora Baskonia a segno con Kurucs 7-10 Tripla di Howard dopo l’ennesimo rimbalzo offensivo subito da Milano 7-7 Risponde Guduric e match in equilibrio 5-7 Canestro e libero per Howard 5-4 Tripla di LeDay! 2-4 Canestro del Baskonia con un tap-in 2-2 Risponde subito Quinn Ellis! 0-2 Dopo una serie di errori banali da entrambi i lati canestro spagnolo con Radzevicius 20:30 Si comincia! 20:28 Questo lo starting five scelto da Peppe Poeta per l’inizio del match: Ellis, Guduric, Shields, LeDay e Booker. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Baskonia 32-29, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: primo quarto dominato dagli attacchi Approfondimenti su Olimpia Milano LIVE Olimpia Milano-Fenerbahce 32-40, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: inizia il terzo quarto Segui in tempo reale l’andamento della sfida tra Olimpia Milano e Fenerbahçe, valida per l’Eurolega 2026. LIVE Olimpia Milano-Fenerbahce 32-40, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: Colson domina il secondo quarto per i turchi Segui in tempo reale l'andamento della sfida tra Olimpia Milano e Fenerbahçe, con il punteggio attuale di 32-40. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Olimpia Milano Argomenti discussi: LIVE Olimpia Milano-Baskonia, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: vincere per continuare a sperare; Eurolega, Serie A e Eurocup: tutte le gare su Sky; Olimpia Milano-Baskonia: dove vedere l’Eurolega in Streaming e in TV; Olimpia Milano-Baskonia oggi, Eurolega basket 2026: orario, tv, programma, streaming. Olimpia Milano vs Baskonia: diretta 2Q 32-31 1'1Q 32-29: L’Olimpia Milano parte con: Ellis, Booker, LeDay, Guduric e Shields. Baskonia che schiera questi cinque per la palla a due: Howard, Kurucs Forrest, Radzevicius e Diop. Ellis risponde ... pianetabasket.com LIVE Olimpia Milano-Baskonia 0-0, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: pronti a partire al Palalido!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:28 Questo lo starting five scelto da Peppe Poeta per l’inizio del match: Ellis, Guduric, Shields, LeDay e ... oasport.it OLIMPIA MILANO: SI FERMA ANCHE JOSH NEBO PER INFORTUNIO Il lungo statunitense a un nuovo stop per un problema al bicipite femorale sinistro. Dettagli: https://www.pianetabasket.com/olimpia-milano/josh-nebo-ai-box-l-olimpia-milano-perde-il-lu - facebook.com facebook Continua il volo dell'Under 17 Olimpia nei playoff. Avanza anche l'Under 15 Leggi qui il Recap olimpiamilano.com/continua-il-vo… #insieme #Olimpia x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.