LIVE Olimpia Milano-Fenerbahce 32-40 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | Colson domina il secondo quarto per i turchi
Segui in tempo reale l'andamento della sfida tra Olimpia Milano e Fenerbahçe, con il punteggio attuale di 32-40. Colson si distingue nel secondo quarto per i turchi, mentre gli altri incontri proseguono con risultati emozionanti e sfide avvincenti. Aggiorna la diretta per non perdere nessuna novità su questa giornata di Eurolega 2026.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21:19 Riepilogo degli altri risultati odierni finora: Maccabi Tel Aviv-Valencia 48-44 (3° quarto appena iniziato), Panathinaikos-Hapoel Tel Aviv 45-46 (intervallo), Real Madrid-Paris Basketball 36-38 (metà secondo quarto). TOP SCORER – MILANO: Guduric 8; FENERBAHCE: Colson 12 Finisce senza altre realizzazioni il secondo quarto, è una serata finora molto positiva per il Fenerbahce, decisamente meno per Milano che va a fiammate, ma non riesce a venire a capo con costanza della difesa dei turchi. 32-40 Horton-Tucker prende una gran penetrazione e appoggia. 🔗 Leggi su Oasport.it
