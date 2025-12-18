LIVE Olimpia Milano-Fenerbahce 32-40 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | inizia il terzo quarto
Segui in tempo reale l’andamento della sfida tra Olimpia Milano e Fenerbahçe, valida per l’Eurolega 2026. La partita si infiamma nel terzo quarto, con momenti di grande intensità e spettacolo. Restate aggiornati per non perdere nessun dettaglio di questa emozionante sfida tra due delle grandi protagoniste del basket europeo.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 37-44 Brooks riesce finalmente a battere la difesa del Fenerbahce con il tiro da tre. 34-44 Gran transizione senza mai metter palla a terra del Fenerbahce, la chiude Hall con l’appoggio. 34-42 Melli stoppa Shields sulla transizione, dall’altra parte la corrispettiva porta all’appoggio facile facile di Horton-Tucker. 34-40 Correzione a canestro di Booker sulla penetrazione con errore di Brooks dal lato destro. 21:30 Si ricomincia. 21:28 Pochi istanti all’inizio del terzo quarto. 21:25 Pochi minuti all’inizio del terzo quarto; ne approfittiamo per ricordare che domani si disputeranno altre sei partite, tra cui quella che vedrà la Virtus Bologna impegnata a Belgrado (di nuovo) contro la Stella Rossa. 🔗 Leggi su Oasport.it
Novanta anni di storie e di passione L’Olimpia Milano il prossimo 9 gennaio 2026 festeggerà i 90 anni di esistenza. Il 18 dicembre 1968 nasceva a Milano Riccardo Pittis, uno dei grandi prodotti del vivaio dell’Olimpia. La sua storia comincia da bambi facebook
Due vittorie dell'Under 15, imbattuta anche l'Under 17. Ora sfide importanti con diretta su Olimpia Milano Tv per U15 (sabato 20 dalle 15:45 contro Brescia) e U17 (venerdì 19 dalle 20:15 contro Varese). Partita da primato anche per l'Under 19 contro Fidenza x.com
