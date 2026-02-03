LIVE Olimpia Milano-Baskonia 70-61 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | l’EA7 alza la difesa e allunga

L’Olimpia Milano si prende una vittoria difficile contro il Baskonia, portando a casa un successo per 70-61 nella partita di Eurolega. La squadra di Messina ha alzato l’intensità in difesa e ha allungato nel finale, nonostante un avvio equilibrato e tanti scambi punto a punto. Booker ha fatto la differenza con una schiacciata e qualche tripla importante, mentre il Baskonia ha resistito fino alla fine, grazie anche ai rimbalzi offensivi di Luwawu-Cabarrot. La partita è rimasta aperta fino all’ultimo quarto, quando Milano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 79-73 TRIPLAAAAA DI FLACCAAAAAAADORIIII 76-63 TRIPLA DO BBOOOKS!!!! 73-63 Spavento per Milano, con LeDay che a gioco fermo si tuffa sui tabelloni pubblicitari e resta a terra, ma ora si rialza 73-63 TRIPLA DI BOOKERRRRR E +10 MILANO!!! 70-63 Omoruyi stende LeDay e poi segna senza problemi 70-61 Tripla di LeDay! 67-61 Segna il Baskonia con Luwawu-Cabarrot con l'ennesimo rimbalzo offensivo 67-59 A segno il libero aggiuntivo 66-59 Scatenata Milano e scatenato Booker che schiaccia e subisce fallo! 64-59 TRIPLAAAA DI LEDAYYYYYYY 61-59 Canestro di Shields, si lotta sempre punto a punto 59-59 Tripla di Howard e nuovo pareggio 59-56 Si sblocca l'Olimpia con la schiacciata di Booker 57-56 Tripla di Howard e nuovo pareggio 59-56 Si sblocca l'Olimpia con la schiacciata di Booker 57-56 Nonostante l'ottima difesa non segna Milano in questo avvio di ripresa 57-56 Fermato il gioco per un infortunio a Diop che è rimasto a terra 57-56 Avvio di ripresa con due grandi difese di Milano, anche se Guduric sbaglia il tiro Primo tempo in grandissimo equilibrio, dove sono gli attacchi a farla da padrone.

