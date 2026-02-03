Questa mattina a Sepang il test si muove lentamente. Dopo la ripartenza, la pista resta quasi deserta, con poche sorprese. Alex Marquez continua a dominare, mentre Bagnaia si trova in 17ª posizione. La situazione in pista non cambia molto e gli spettatori devono accontentarsi di pochi spunti di interesse.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 06.50 Per il momento quanto visto in pista a Sepang è del tutto parziale. In pochi hanno pensato al cronometro, molti a long run e gomme. Il primo spunto che balza all’occhio, però, è l’inizio positivo di Honda. 06.47 Diamo uno sguardo alle moto in versione 2026. Diverse livree sono cambiate, altre invece saranno visibili solamente in Thailandia. First laps done. #MotoGP is BACK #SepangTest pic.twitter.comQFQv7hwx42 — MotoGP (@MotoGP) February 3, 2026 06.44 Come facilmente preventivabile i piloti aspettano che scendano le temperature nel momento più caldo della giornata. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE MotoGP, Test Sepang 2026 in DIRETTA: poca azione dopo la ripartenza. Alex Marquez sempre in vetta, 17° Bagnaia

Questa mattina a Sepang si è assistito a una sessione di test vivace.

Dopo tre ore di prove a Sepang, Alex Marquez si prende la prima posizione con il miglior tempo.

