Questa mattina a Sepang gli ultimi test ufficiali prima della stagione hanno portato in pista i principali piloti italiani e internazionali. Alex Marquez ha fatto segnare il miglior tempo, superando Marini e Bezzecchi. Bagnaia si piazza al 17° posto. Dopo qualche assenza, anche Marc Marquez è tornato a girare, cercando di recuperare terreno in vista dell’inizio del campionato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.48 La giornata odierna ha segnato il ritrono in pista di Marc Marquez. 11mo posto per il n. 93 di Ducati con 1 secondo e 2 decimi di ritardo. 7.46 Immagini da casa Tech3 Racing, in pista nel 2026 con Maverick Vinales ed Enea Bastianini Session 1 of Day 1 at the #SepangTest is complete! What a joy it is to see our heroes back on track, getting back into the rhythm. The 2026 season is officially underway! pic.twitter.com599HJhIBu2 — Tech3 Racing (@Tech3Racing) February 3, 2026 7.43 Lo scorso anno Trackhouse Racing ha siglato un record particolare. Il team statunitense ha infatti primeggiato nello stesso anno in un evento della MotoGP ed in una gara della NASCAR Cup Series. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE MotoGP, Test Sepang 2026 in DIRETTA: Alex Marquez precede Marini e Bezzecchi. 17° Bagnaia

Dopo tre ore di prove a Sepang, Alex Marquez si prende la prima posizione con il miglior tempo.

Questa mattina a Sepang si è assistito a una sessione di test vivace.

Hari ini Rider motoGP test pramusim 2026 mandalika sirkuit di jajal habis, pertama kali rossi

