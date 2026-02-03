LIVE MotoGP Test Sepang 2026 in DIRETTA | Alex Marquez chiude al comando la mattina del Day-1 davanti a Marini e Bezzecchi Bagnaia 17°

Dopo tre ore di prove a Sepang, Alex Marquez si prende la prima posizione con il miglior tempo. Marini e Bezzetti seguono a breve distanza, mentre Bagnaia si ferma al 17° posto. La giornata di test prosegue con i piloti che spingono per trovare il set-up migliore in vista della stagione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 06.03 Alla pausa dopo 3 ore di lavoro in pista Alex Marquez comanda in 1:57.487 con 358 millesimi su Luca Marini e 407 su Marco Bezzecchi. Quarto Jack Miller a 765 millesimi, quinto Pedro Acosta a 826, sesto Alex Rins a 833. 10° Di Giannantonio a 1.283, 11° Marc Marquez a 1.287, 12° Franco Morbidelli a 1.380, 15° Lorenzo Savadori a 1.421. 17° Pecco Bagnaia a 1.757, 18° Enea Bastianini a 2.052, 22° Andrea Dovizioso a 3.194. 06.02 Ora iniziano i 20 minuti di pausa. Ci rivediamo alle ore 06.20. 06.00 BANDIERA A SCACCHI! SI CHIUDE LA PRIMA PARTE DEL DAY-1! 05. 🔗 Leggi su Oasport.it

Questa mattina a Sepang sono iniziati i test della MotoGP.

Questa mattina a Sepang si è assistito a una sessione di test vivace.

LIVE MotoGP, Test Sepang 2026 in DIRETTA: Alex Marquez vola e supera Bezzecchi in vetta. Bagnaia 14°CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 05.42 Pecco Bagnaia chiude un giro in 2:04.379, quindi alza ampiamente in 2:09.212 e torna ai box. 05.39 Joan ... oasport.it

MotoGP, LIVE - La diretta minuto per minuto del primo giorno di test a SepangMotoGP: Il primo giorno di scuola è ufficialmente iniziato: tutti i piloti in pista in Malesia. Tempi, notizie, foto e curiosità direttamente dal circuito ... gpone.com

