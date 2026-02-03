Oggi a Funchal, il Setterosa scende in vasca per tentare l’impresa contro l’Olanda. La partita valida come semifinale degli Europei di pallanuoto femminile 2026 si gioca in diretta, con le azzurre che puntano a sovvertire ogni pronostico e passare in finale. La tensione è alta, gli occhi sono puntati sulla squadra italiana che cerca di mettere in campo tutta la determinazione possibile.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di Italia-Olanda degli Europei di pallanuoto femminile Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale del match tra l’Italia ed Olanda, in programma a Funchal, in Portogallo, sfida valevole come seconda semifinale degli Europei senior 2026 di pallanuoto femminile. L’ Italia ha chiuso la seconda fase al secondo posto del Girone E, e sfiderà alle ore 20.15 l’ Olanda, che ha chiuso al primo posto nel Girone F: le neerlandesi hanno battuto l’Ungheria, ma poi hanno perso ai tiri di rigore l’ultimo match contro la Spagna, quando però i piazzamenti finali erano già stati decisi dal pareggio al termine dei tempi regolamentari, mentre il Setterosa ha perso contro la Grecia e poi si è qualificata battendo la Francia. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Italia-Olanda, Europei pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: Setterosa per sovvertire il pronostico

L’Italia di pallanuoto femminile subisce una sconfitta pesante contro la Grecia.

Oggi va in scena la terza partita del Setterosa agli Europei di pallanuoto femminile del 2026.

