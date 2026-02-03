LIVE Italia-Olanda Europei pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA | Setterosa per sovvertire il pronostico
Oggi a Funchal, il Setterosa scende in vasca per tentare l’impresa contro l’Olanda. La partita valida come semifinale degli Europei di pallanuoto femminile 2026 si gioca in diretta, con le azzurre che puntano a sovvertire ogni pronostico e passare in finale. La tensione è alta, gli occhi sono puntati sulla squadra italiana che cerca di mettere in campo tutta la determinazione possibile.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di Italia-Olanda degli Europei di pallanuoto femminile Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale del match tra l’Italia ed Olanda, in programma a Funchal, in Portogallo, sfida valevole come seconda semifinale degli Europei senior 2026 di pallanuoto femminile. L’ Italia ha chiuso la seconda fase al secondo posto del Girone E, e sfiderà alle ore 20.15 l’ Olanda, che ha chiuso al primo posto nel Girone F: le neerlandesi hanno battuto l’Ungheria, ma poi hanno perso ai tiri di rigore l’ultimo match contro la Spagna, quando però i piazzamenti finali erano già stati decisi dal pareggio al termine dei tempi regolamentari, mentre il Setterosa ha perso contro la Grecia e poi si è qualificata battendo la Francia. 🔗 Leggi su Oasport.it
