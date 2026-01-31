LIVE Italia-Grecia 0-4 Europei pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA | Setterosa in difficoltà!

L’Italia di pallanuoto femminile subisce una sconfitta pesante contro la Grecia. Durante la partita degli Europei 2026, le elleniche segnano subito e all’intervallo il punteggio è già 0-4. Il Setterosa fatica a reagire e si trova in grande difficoltà. La partita, trasmessa in diretta, continua a mostrare i problemi in casa azzurra.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2.24 Gol della Grecia con Xenaki, le elleniche non perdonano, Italia-Grecia 0-4. 2.50 Superiorità numerica sprecata per l’Italia. 3.32 Gol della Grecia con Plevritou, in affanno il Setterosa, Italia-Grecia 0-3. 5.23 Gol nuovamente della Grecia, si approfitta della superiorità numerica, Italia-Grecia 0-2. 6.01 Gol della Grecia con Plevritou, Italia-Grecia 0-1. 7.55 Inizia il match, palla alla Grecia. 13.59 Tutto per l’inizio del match. 13.56 Inni nazionali in corso. 13.52 Questo il Setterosa: 1 Condorelli 2 Tabani 3 Leone 5 Gant 6 Cergol 7 Giustini 8 Bianconi 9 Marletta 10 Ranalli 11 Cocchiere 12 Bettini 13 Santapaola 14 Papi 15 Meggiato 13. 🔗 Leggi su Oasport.it

