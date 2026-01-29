LIVE Italia-Turchia Europei pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA | Setterosa per il tris di vittorie

Oggi va in scena la terza partita del Setterosa agli Europei di pallanuoto femminile del 2026. La nazionale italiana affronta la Turchia in una sfida che può portare alla terza vittoria consecutiva. I giocatori sono pronti, le squadre si preparano a scendere in vasca e i tifosi seguono tutto in diretta. Il match si preannuncia combattuto e importante per la corsa alle prime posizioni del girone.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Turchia, Europei pallanuoto femminile 2026, il Setterosa alla terza partita. L’Italia dopo il bis battendo 17-6 la Serbia nella seconda tappa dei campionati europei in corso a Funchal 2026 affronta ora la Turchia. Nella partita vinta contro la Serbia Tripletta di Giustini, Marletta e Bianconi. Vittoria facile per il Setterosa si dimostra più preciso in fase difensiva rispetto alla prima sfida con la Croazia. Decisivo il distacco di 7-0 tra primo e secondo tempo che apre la forbice tra le due rose. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Turchia, Europei pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: Setterosa per il tris di vittorie Approfondimenti su Italia Turchia LIVE Italia-Turchia, Europei pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: Setterosa a caccia della terza vittoria Oggi si gioca la terza partita dei campionati europei di pallanuoto femminile. LIVE Italia-Croazia 19-10, Europei pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: il Setterosa allunga ancora Segui in tempo reale l'incontro tra Italia e Croazia, valido per gli Europei di pallanuoto femminile 2026, in programma il 19 ottobre. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Italia Turchia Argomenti discussi: LIVE Italia-Turchia, Europei pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: Setterosa a caccia della terza vittoria; Europei di Funchal. Italia-Serbia 17-6. Giovedì la Turchia; Dove vedere gli Europei di pallanuoto femminile in Portogallo in tv e streaming; Italia-Turchia oggi, Europei pallanuoto femminile 2026: orario, tv, programma, streaming. Italia-Turchia oggi, Europei pallanuoto femminile 2026: orario, tv, programma, streamingIl Setterosa agli Europei senior 2026 di pallanuoto femminile, in corso di svolgimento a Funchal, in Portogallo, dove è già sicuro del primo posto nel ... oasport.it LIVE Italia-Turchia, Europei pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: Setterosa a caccia della terza vittoriaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Turchia, Europei pallanuoto femminile 2026, il ... oasport.it Myriam Sylla lascia l’Italia: “Non è essere mercenari. È vita reale.” Ha scelto la Turchia e il Galatasaray. - facebook.com facebook La cooperazione culturale tra la Turchia e l’Italia continua a rafforzarsi e a intensificarsi. La scorsa settimana abbiamo incontrato e lavorato con la @ParcoColosseo ; oggi, invece, ci siamo riuniti e abbiamo collaborato con il Consigliere Diplomatico del Minister x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.