Stanno per cominciare le semifinali degli Europei di pallanuoto femminile a Funchal. L’Italia, chiamata a superare l’Olanda, si prepara a dare il massimo in questa gara decisiva. Il Setterosa si presenta con fiducia, pronto a mettere in campo tutta la grinta per conquistare la finale. La partita si gioca oggi pomeriggio e i tifosi sono già in attesa di vedere se le azzurre riusciranno a fare l’impresa.

Il programma di Italia-Olanda degli Europei di pallanuoto femminile Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale del match tra l'Italia ed Olanda, in programma a Funchal, in Portogallo, sfida valevole come seconda semifinale degli Europei senior 2026 di pallanuoto femminile. L' Italia ha chiuso la seconda fase al secondo posto del Girone E, e sfiderà alle ore 20.15 l' Olanda, che ha chiuso al primo posto nel Girone F: le neerlandesi hanno battuto l'Ungheria, ma poi hanno perso ai tiri di rigore l'ultimo match contro la Spagna, quando però i piazzamenti finali erano già stati decisi dal pareggio al termine dei tempi regolamentari, mentre il Setterosa ha perso contro la Grecia e poi si è qualificata battendo la Francia.

© Oasport.it - LIVE Italia-Olanda, Europei pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: il Setterosa crede nell’impresa!

Oggi a Funchal, il Setterosa scende in vasca per tentare l’impresa contro l’Olanda.

L’Italia di pallanuoto femminile subisce una sconfitta pesante contro la Grecia.

