LIVE Italia-Olanda 3-6 Europei pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA | ultimi 8 minuti

Questa sera la partita tra Italia e Olanda si sta giocando negli ultimi minuti degli Europei di pallanuoto femminile 2026. La squadra italiana sta cercando di reagire dopo aver subito diversi gol, ma in questo momento Bianconi riceve un’espulsione e la pressione aumenta. Bettini prova a segnare, ma il tiro viene respinto dal muro di mani olandesi. La sfida resta aperta, anche se il punteggio è già 3-6 per le olandesi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6'55" Espulsione per Bianconi. 7'14" Il tiro di Bettini trova il muro di mani olandesi. 7'39" Palla sotto per le arancioni. Il quarto sprint è dell'Olanda. 20.58 La partita, per ora, è stata decisa dal parziale iniziale di 0-3 dell'Olanda. Non è la prima volta che l'Italia ha un approccio troppo molle. Termina il terzo tempo. ITALIA-OLANDA 3-6. 12? Hicks riceve ai 2 metri e non può sbagliare. Nuovo +3. ITALIA-OLANDA 3-6. 27? Espulsione per Meggiato. 45? Controfuga del Setterosa e pallonetto di Ranalli. Ci arriva Aarts. 56? Difesa eccellente di Tabani. 1'24" Pallonetto vincente di Bettini, si sblocca il Setterosa.

