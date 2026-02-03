LIVE Italia-Olanda 0-0 Europei pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA | pochi minuti al via della seconda semifinale!

Questa sera alle 20 inizia la seconda semifinale degli Europei di pallanuoto femminile 2026. Italia e Olanda si sfidano per un posto in finale, che si giocherà giovedì 5 alle 20. Poco prima dell’inizio, le due squadre sono entrate in vasca pronte a darsi battaglia. La partita si preannuncia aperta e combattuta, con le atlete che cercano di mettere pressione fin dai primi minuti. La vincente avrà l’occasione di confrontarsi con la squadra che uscirà dall’altra semifinale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.08 Entrano sul piano vasca le due formazioni! 20.05 La vincente di questo match affronterà in finale, giovedì 5 alle ore 20.15, l’Ungheria, che nella prima semifinale ha piegato ai tiri di rigore la Grecia, sconfitta per 12-11 dopo l’8-8 dei tempi regolamentari. La finale per il bronzo sarà in programma sempre giovedì, alle ore 18.15. 20.00 L’Italia ha chiuso la seconda fase al secondo posto del Girone E, e sfiderà alle ore 20.15 l’Olanda, che ha chiuso al primo posto nel Girone F: le neerlandesi hanno battuto l’Ungheria, ma poi hanno perso ai tiri di rigore l’ultimo match contro la Spagna, quando però i piazzamenti finali erano già stati decisi dal pareggio al termine dei tempi regolamentari, mentre il Setterosa ha perso contro la Grecia e poi si è qualificata battendo la Francia. 🔗 Leggi su Oasport.it

Benvenuti alla diretta testuale dell'incontro tra Italia e Croazia, valido per gli Europei di pallanuoto femminile 2026.

Oggi a Funchal, il Setterosa scende in vasca per tentare l’impresa contro l’Olanda.

