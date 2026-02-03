LIVE Italia-Olanda 2-5 Europei pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA | Setterosa sprecone nel secondo tempo

Il Setterosa subisce un 2-5 contro l’Olanda nella prima giornata degli Europei di pallanuoto femminile 2026. Le italiane giocano bene in difesa, ma in attacco continuano a sbagliare e non trovano il gol. La partita è iniziata con ritmo intenso, e mentre le olandesi approfittano di ogni occasione, le azzurre faticano a concretizzare le occasioni create. La sfida è ancora lunga, ma serve una svolta per cambiare l’andamento del match.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5'37" Il Setterosa sta difendendo molto bene. Ma in attacco non si segna. 6'05" Palo di Marletta in superiorità numerica. 6'28" Controfuga dell'Olanda, grande parata di Condorelli. 6'34" Anche l'Italia non tira. 7'04" Bene in difesa l'Italia, non tira neppure l'Olanda. 7'23" Escpulsione di Tabani. 7'33" Scivola il pallone dalla mano di Bettini. Il terzo sprint è dell'Italia. 24 in superiorità numerica per le azzurre, 22 per le arancioni. Ben 5 i falli in attacco commessi dalle ragazze di Silipo. 20.42 A metà partita ITALIA-OLANDA 2-5. 5? Condorelli blocca il tiro di Rogge.

