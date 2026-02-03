LIVE Italia-Olanda 1-4 Europei pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA | primo tempo senza storia

Questa sera si gioca l’Italia contro l’Olanda negli Europei di pallanuoto femminile. La partita si è messa subito male per le azzurre, con un primo tempo da dimenticare. Dopo appena cinque minuti, l’Olanda ha già segnato quattro goal, mentre l’Italia fatica a trovare il bandolo della matassa. La squadra italiana ha cercato di mettere pressione, ma la difesa olandese si è dimostrata solida e compatta. La partita resta aperta, ma il punteggio di 1-4 lascia intendere che servirà una svolta nel secondo tempo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5'55" Tabani riceve al centro e viene anticipata. Sfuma una superiorità numerica. 6'24" Buon anticipo al centro di Bianconi. 6'52" Murato il tiro di Bianconi. 7'16" Fallo in attacco dell'Olanda. 7'31" Conclusione troppo centrale di Bettini. Il secondo sprint è dell'Italia. E' cosa nota che l'Italia sia la squadra più debole tra le quattro semifinaliste. Per andare oltre il quarto posto servirà un exploit. Per il momento, non sta arrivando. Il Setterosa ha fatto una fatica immane nel servire il centroboa. Le olandesi si sono confermate delle tiratrici micidiali.

