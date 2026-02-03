LIVE Ciclismo su pista Europei 2026 in DIRETTA | Stefano Minuta segna un ottimo tempo nello sprint maschile

Stefano Minuta ha fatto una bella figura nella gara di sprint maschile agli Europei di ciclismo su pista. Durante la prova, l’azzurro si è piazzato secondo con un buon tempo, dimostrando di essere in forma. La gara è in corso e i tifosi italiani sperano in un risultato ancora migliore.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:20 Ottima prova per Stefano Minuto. L'azzurro è secondo con il tempo di 9.524. 11:19 L'olandese Lenenan guida la classifica davanti al belga Yeno Vingerhoets, secondo con 9.651. 11:16 Non sono ancora entrati in pista i due azzurri. 11:12 L'olandese Loris Leneman, per ora, vanta il miglior tempo nelle qualificazioni dello sprint maschile con 9.614. 11:09 La startlist dei partecipanti alla finale dello scratch maschile 133. Vogel Alex – SUI 117. Peterlin Nejc – SLO 57. Tidball William – GBR 30. Hansen Aagaard Tobias – DEN 71. Fitzgerald Maximilian – IRL 34.

