LIVE Ciclismo su pista Europei 2026 in DIRETTA | in corso le qualificazioni dello sprint maschile

Inizia la giornata di gare ai Campionati Europei di ciclismo su pista. Ora si stanno svolgendo le qualificazioni dello sprint maschile, con i migliori atleti pronti a sfidarsi per un posto in finale. La startlist include nomi come Vogel, Peterlin, Hansen e molti altri, tutti determinati a lasciare il segno. Alle 11:47, invece, tocca a Elisa Balsamo nelle prove dell’omnium femminile, partendo dallo scratch. La tensione cresce e gli occhi sono puntati sui protagonisti di questa giornata di gare.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:09 La startlist dei partecipanti alla finale dello scratch maschile Vogel Alex – SUI Peterlin Nejc – SLO Tidball William – GBR Hansen Aagaard Tobias – DEN Fitzgerald Maximilian – IRL Grondin Donavan – FRA Vandenbranden Noah – BEL Narciso Diogo – POR Savekin Ilya – AIN Drijver Bertold – HUN Smolynets Oleh – UKR Navas Marchal Alvaro – ESP Hoppezak Vincent – NED Lasser Franz-Josef – AUT Lamon Francesco – ITA Briese Max-David – GER Prokopyszyn Filip – POL Mazur Dzianis – AIN Grosu Eduard-Michael – ROUKoblizek Matyas – CZE Yilmaz Ramazan – TUR Manthos Nikolaos – GRE 11:05 Alle 11:47 inizierà la corsa di Elisa Balsamo nell'omnium femminile con la prova dello scratch.

