LIVE Ciclismo su pista Europei 2026 in DIRETTA | Italia per il bronzo nella team sprint maschile!

Questa mattina si è aperta ufficialmente la prima giornata di gare ai Campionati Europei di Ciclismo su pista del 2026. L’Italia ha subito messo in campo la propria squadra nella prova della team sprint maschile, puntando a conquistare un podio. Dopo una fase di qualificazione, i nostri atleti sono scesi in pista per cercare di portare a casa un bronzo che sarebbe un risultato importante. La gara è iniziata alle 17.30, e i primi giri sono stati veloci e intensi. Intanto, alle 17.28, è partita anche la scratch race fem

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.30: Iniziata la gara, 40 giri 17.28: Al via la scratch race femminile. Italia rappresentata dalla giovanissima Anita Baima. Queste le protagoniste: Anita Yvonne Stenberg (NOR) Eva Anguela Yaguez (ESP) Olivija Baleišyte (LTU) Anita Baima (ITA) Eliza Rabazynska (POL) Lena Charlotte Reissner (GER) Stanislava Sikelova (SVK) Lucy May Nelson (BUL) Valentine Fortin (FRA) Imogen Wolff (GBR) Gwen Nothum (LUX) Petra Šev?íková (CZE) Valeriya Valgonen (AIN) Aline Seitz (SUI) Daniela Campos (POR) Helene Hesters (BEL) Laura Auerbach-Lind (DEN) Hanna Tserakh (AIN) Susan Emma Jeffers (IRL) Reyhan Yakisir (TUR) Sofie van Rooijen (NED) Anna Kolyzhuk (UKR) 17.

