LIVE Ciclismo su pista Europei 2026 in DIRETTA | si parte alle 11.30 con le qualificazioni della velocità femminile
Oggi gli Europei di ciclismo su pista tornano con le qualificazioni della velocità femminile. La seconda giornata inizia alle 11.30 e gli appassionati possono seguire la gara in diretta, aggiornandosi passo dopo passo. La giornata si preannuncia intensa, con atlete pronte a sfidarsi per conquistare un posto in finale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:14 Buongiorno e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta della seconda giornata degli Europei di ciclismo su pista 2026. Poco più di 15 minuti al via della sessione mattutina. Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della seconda giornata degli Europei di ciclismo su pista 2026. A Konya (Turchia) procede la rassegna continentale. L’Italia vuole rimpinguare la scorta di medaglie dopo aver colto il bronzo nella velocità a squadre maschile. Si partirà alle 11.30 con le qualificazioni dello sprint femminile, in serata il gran finale con la lotta per il podio dei quartetti degli inseguimento a squadre. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Ciclismo su pista, Europei 2026 in DIRETTA: è il momento delle qualificazioni per la velocità a squadre
Questa mattina si sono aperte le qualificazioni per il team sprint femminile ai Campionati Europei di ciclismo su pista 2026.
LIVE Ciclismo su pista, Europei 2026 in DIRETTA: la Germania smorza l’entusiasmo del quartetto femminile! Azzurri da medaglia nella velocità a squadre!
La Germania ha vinto la prova di velocità a squadre ai Campionati Europei di Ciclismo su pista, fermando il tempo in 4:06.
Vingegaard al Giro d'Italia, Pogacar punta alle Classiche: i programmi del 2026
Europei ciclismo su pista 2026 oggi: orari lunedì 2 febbraio, tv, streaming, italiani in garaI Campionati Europei di ciclismo su pista 2026 si preparano a vivere la seconda giornata di gare. La rassegna continentale è iniziata ieri a Konya, in ... oasport.it
LIVE Ciclismo su pista, Europei 2026 in DIRETTA: Italia ambiziosa negli inseguimento, c’è Letizia PaternosterCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della seconda giornata degli Europei di ciclismo su pista ... oasport.it
Sono iniziati gli Europei di ciclismo su pista a Konya, in Turchia. Qui c'è il programma e l'abc della manifestazione continentale x.com
Ecco la programmazione degli Europei di ciclismo su pista e gli azzurri convocati. Link nel primo commento. - facebook.com facebook
