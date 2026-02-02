LIVE Ciclismo su pista Europei 2026 in DIRETTA | cadono due record del mondo storici Azzurre per il bronzo si riparte alle 16.30

In diretta dagli Europei di ciclismo su pista, due record del mondo sono stati battuti durante le gare. Le atlete italiane sono riuscite a conquistare il medaglia di bronzo, mentre le gare proseguono con le competizioni che riprenderanno alle 16.30. Nel frattempo, la Gran Bretagna si conferma protagonista con Sophie Capewell che ha staccato di quasi un secondo la spagnola Helena Casas Roige.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:08 Ancora bene la Gran Bretagna con Sophie Capewell che rifila quasi un secondo alla spagnola Helena Casas Roige. 14:06 Nessun problema per la britannica Emma Finucane, che si disfa della belga Nicky Degrendele e vola ai quarti. OTTAVI SPRINT INDIVIDUALE FEMMINILE 14:07 Ultime gare della lunga sessione mattutina. Spazio agli ottavi della velocità individuale femminile. 14:05 Arrivano finalmente i tempi dell’ultima heat dell’inseguimento a squadre femminile. 4:06.109 per la Germania, che nella finale per l’oro troverà la Gran Bretagna. Azzurre in finale per il bronzo contro la Francia. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Ciclismo su pista, Europei 2026 in DIRETTA: cadono due record del mondo storici. Azzurre per il bronzo, si riparte alle 16.30 Approfondimenti su Europei 2026 LIVE Ciclismo su pista, Europei 2026 in DIRETTA: si parte alle 11.30 con le qualificazioni della velocità femminile Oggi gli Europei di ciclismo su pista tornano con le qualificazioni della velocità femminile. LIVE Ciclismo su pista, Europei 2026 in DIRETTA: Italia per il bronzo nella team sprint maschile! Questa mattina si è aperta ufficialmente la prima giornata di gare ai Campionati Europei di Ciclismo su pista del 2026. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. EUROPEI CICLISMO / PRESENTAZIONE PERCORSO E ANALISI FAVORITI / + PRONOSTICO SUL PODIO Ultime notizie su Europei 2026 Argomenti discussi: LIVE Ciclismo su pista, Europei 2026 in DIRETTA: bronzo storico per l’Italia nella team sprint maschile! Quinti Baima e Boscaro; Europei ciclismo su pista 2026 oggi: orari 2 febbraio, tv, streaming, italiani in gara; Konya | Giorno 1 in Diretta Streaming | DAZN IT; Europei ciclismo su pista 2026 oggi in tv: orari 1° febbraio, streaming, italiani in gara. LIVE Ciclismo su pista, Europei 2026 in DIRETTA: è il momento del primo turno degli inseguimento a squadreCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:55 La Germania (Gross, Boss, Briese, Jochum) si aggiudica la seconda heat in 3:45.853 ma fa peggio dei ... oasport.it Europei ciclismo su pista 2026 oggi: orari lunedì 2 febbraio, tv, streaming, italiani in garaI Campionati Europei di ciclismo su pista 2026 si preparano a vivere la seconda giornata di gare. La rassegna continentale è iniziata ieri a Konya, in ... oasport.it L’Italia apre gli Europei di ciclismo su pista con uno storico bronzo nella team sprint maschile! A Konya, Turchia, Matteo Bianchi, Mattia Predomo e Stefano Minuta salgono sul podio battendo nella finale per il terzo posto la Repubblica Ceca! https://bi facebook Sono iniziati gli Europei di ciclismo su pista a Konya, in Turchia. Qui c'è il programma e l'abc della manifestazione continentale x.com

